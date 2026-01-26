Il governatore della Lombardia, Fontana, ha precisato che la presenza dell’Ice alle Olimpiadi Milano Cortina è finalizzata esclusivamente alla tutela delle autorità statunitensi, come Vance e Rubio. Questa presenza non comporta rischi per la sicurezza pubblica e si limita a funzioni di protezione, senza influire sull’ordine pubblico durante l’evento.

Milano - Il governatore lombardo chiarisce il ruolo dell’Ice alle Olimpiadi Milano Cortina, limitato alla protezione delle autorità Usa, escludendo rischi per la sicurezza pubblica La possibile presenza dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano Cortina non desta preoccupazioni sul piano dell’ordine pubblico. A ribadirlo è il presidente della Attilio Fontana, intervenuto a margine di un’iniziativa in piazza Città di Lombardia, a Milano. Secondo Fontana, l’agenzia federale statunitense sarebbe coinvolta esclusivamente in compiti di sicurezza personale legati alla visita del vicepresidente degli Stati Uniti J. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Fontana rassicura: Ice presente solo per tutelare Vance e Rubio

Approfondimenti su fontana rassicura

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio.

Milano-Cortina 2026: il sindaco Giuseppe Fontana ha confermato che la presenza della polizia internazionale (Ice) sarà limitata alla sicurezza di figure di alto profilo, come Vance e Rubio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su fontana rassicura

L'Ice sarà presente alle Olimpiadi di Milano-Cortina, arriva la conferma: «Ma si occuperà solo della sicurezza di Vance e Rubio»Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo» ... lasicilia.it

AGGIORNAMENTO METEO ------------------------------------------------------------------------- Si rassicura la popolazione sul fatto che la situazione è costantemente monitorata dal sistema di osservazione del Progetto Poseidone e dalle strutture di Protezione Civile. L - facebook.com facebook