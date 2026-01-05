Bagnoli le 9 domande delle associazioni a Manfredi ancora senza risposta
Bagnoli torna al centro dell’attenzione con le recenti richieste delle associazioni rivolte al sindaco Manfredi, ancora senza risposta. In questo approfondimento, analizziamo le nove domande principali riguardanti la bonifica dell’area e le opere legate all’evento dell’America’s Cup. Un focus sulle questioni aperte e sui temi di interesse pubblico, per comprendere meglio lo stato di avanzamento e le prossime azioni previste.
Tempo di lettura: 6 minuti Sul tema della bonifica di Bagnoli e delle opere per l’America’s Cup riceviamo e pubblichiamo: Al Sindaco di Napoli Prof. Gaetano Manfredi Al Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli?Coroglio Prof. Gaetano Manfredi Oggetto: lettera aperta al Sindaco e al Commissario Straordinario del Governo su Bagnoli Sig. Sindaco e Commissario, sono iniziati da poco i lavori preparatori alla Coppa America, senza dubbio un evento di grande visibilità internazionale per Napoli. Parallelamente, si è acceso un dibattito molto intenso tra cittadini, tecnici, associazioni ed esperti sui profili scientifici, tecnici, sanitari, ambientali, paesaggistici, gestionali e procedurali delle opere in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
