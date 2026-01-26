fondazione giovanni paolo i nuovi uffici in valdarno

La Fondazione Giovanni Paolo II annuncia l'apertura dei nuovi uffici nel Valdarno, situati in via Gorizia. L'inaugurazione si terrà martedì 27 alle 17. La sede rappresenta un nuovo punto di riferimento per le attività della fondazione nella zona, offrendo spazi rinnovati per supportare i progetti e le iniziative in ambito sociale e culturale.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – L a Fondazione Giovanni Paolo II inaugurerà martedì 27 alle ore 17 i nuovi uffici della propria unità locale nel Valdarno in via Gorizia n. 35 a Montevarchi (AR). I locali, recentemente rinnovati, sono stati messi a disposizione da Elena Favilli, autrice bestseller internazionale e giornalista impegnata nella lotta alle discriminazioni. Erano della dottoressa Lucia Verdi, madre dell’autrice, oculista molto amata e ricordata da generazioni di famiglie del territorio. Una delle stanze sarà inoltre messa a disposizione delle associazioni locali, rafforzando lo spirito di collaborazione e servizio alla comunità che da sempre caratterizza il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

