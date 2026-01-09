Grande successo delle festività natalizie e nuovi appuntamenti nel fine settimana di San Giovanni Valdarno

Le festività natalizie hanno riscosso un ampio successo a San Giovanni Valdarno, portando un rinnovato entusiasmo nella comunità. Anche nel prossimo fine settimana, sono previsti nuovi eventi e iniziative che mirano a valorizzare il territorio e coinvolgere i cittadini. L’appuntamento rappresenta un’occasione per vivere momenti di condivisione e scoperta, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e tradizione locale.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – . Concluso il calendario del Natale, la città saluta la pista di pattinaggio e recupera la Befana. Sabato primo appuntamento delle Piazze del Sapere e spettacolo teatrale Lisistrata. Si sono concluse le iniziative del calendario natalizio di San Giovanni Valdarno, che per oltre un mese hanno animato la città con eventi dedicati a tutte le età, registrando una partecipazione ampia e costante e riscuotendo grande apprezzamento da parte di cittadini e visitatori. Un programma ricco e articolato, frutto della collaborazione tra il Comune di San Giovanni Valdarno, la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni, associazioni culturali e sociali, realtà sportive, istituzioni scolastiche e numerose energie del territorio, che ha saputo interpretare lo spirito del Natale attraverso solidarietà, cultura, musica, divertimento e senso di comunità.

