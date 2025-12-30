Vera Gheno relatività linguistica e realtà | il 15 gennaio al Teatro di Felegara
Il 15 gennaio al Teatro di Felegara si terrà l’incontro
La capacità che le parole hanno di descrivere e scrivere, e quindi condizionare, le nostre storie sarà l’oggetto dell’incontro Relatività linguistica e realtà con la linguista, autrice e attivista Vera Gheno. L’incontro si terrà giovedì 15 gennaio alle ore 21 al Teatro di Felegara, presso il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
