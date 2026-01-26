Fiumicino ricorda l’Olocausto con lo spettacolo Auschwitz – Viaggio all’Inferno

In occasione della Giornata della Memoria, l’UCI Cinema di Parco Leonardo a Fiumicino ospiterà lo spettacolo “Auschwitz – Viaggio all’Inferno”. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, intende sensibilizzare e onorare la memoria delle vittime della Shoah, offrendo un’occasione di riflessione sul passato. La manifestazione si svolgerà il 27 gennaio, contribuendo a mantenere vivo il ricordo degli orrori dell’Olocausto.

Fiumicino, 26 gennaio 2026 – Domani, 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l’UCI Cinema di Parco Leonardo ospiterà lo spettacolo “Auschwitz – Viaggio all’Inferno ”, iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino e dedicata al ricordo di tutte le vittime della Shoah. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni che, ogni anno, ricordano il 27 gennaio 1945, data simbolo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa, divenuto emblema dell’orrore dell’Olocausto e dello sterminio nazista. Tra il pubblico saranno presenti gli studenti di alcune scuole secondarie di primo grado del territorio, coinvolti in un momento di riflessione e memoria che punta a mantenere viva la consapevolezza storica tra le nuove generazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

