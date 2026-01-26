Il 1° febbraio 2026 torna a Firenze la Domenica Metropolitana, un'iniziativa che permette ai residenti della Città Metropolitana di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. L'evento offre inoltre diverse visite guidate e attività organizzate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana e dalla Fondazione MUS, offrendo un’occasione per scoprire il patrimonio culturale della città in modo accessibile e gratuito.

Firenze, 26 gennaio 2026 - Il 1° febbraio torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. Per i giovani e adulti sono in programma i Percorsi segreti e le visite al museo di Palazzo Vecchio e la proposta speciale Guidati da Giorgio Vasari, nonché le visite agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Chiesa di Santa Maria del Carmine, Museo Stefano Bardini, MAD - Murate Art District e Memoriale delle deportazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

Firenze, torna la Domenica metropolitana con ingresso gratis nei museiIl 4 gennaio 2026 a Firenze torna la Domenica Metropolitana, offrendo ai residenti l’ingresso gratuito ai Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi.

