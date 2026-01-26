Firenze la cerimonia in ricordo di Commisso in Duomo | Ciao Rocco il tributo del calcio e della città al presidente della Fiorentina

Oggi Firenze rende omaggio a Rocco Commisso con una cerimonia in Duomo, un momento di riflessione e rispetto per il presidente della Fiorentina. Dopo il funerale negli Stati Uniti, la città si unisce nel ricordo di una figura importante per il calcio e per la comunità locale, testimoniando l’affetto e la riconoscenza nei confronti di Commisso. Un tributo sobrio che sottolinea il legame tra il dirigente e Firenze.

Firenze, 26 gennaio 2026 – E’ il giorno delle celebrazioni italiane in ricordo di Rocco Commisso. Dopo il funerale e la tumulazione negli Usa, con la funzione celebrata nella cattedrale di San Patrizio a New York, adesso il saluto di Firenze. Che avviene in Duomo, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Una celebrazione alla quale partecipa la famiglia del presidente Commisso, con in testa la moglie Catherine, in questi giorni in Italia proprio per abbracciare la squadra, la città e i tifosi. In chiesa ci sono autorità, tifosi e il mondo del calcio. Non mancheranno tutte le squadre della Fiorentina e i dipendenti della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la cerimonia in ricordo di Commisso in Duomo: “Ciao Rocco”, il tributo del calcio e della città al presidente della Fiorentina Approfondimenti su ciao rocco È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dalla Locride ai vertici del calcio europeo Lutto nel calcio: è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina La Fiorentina ha annunciato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club, avvenuta all’età di 76 anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su ciao rocco Argomenti discussi: L'ultimo saluto a Commisso nel suo New Jersey. E una cerimonia in Duomo a Firenze; Consiglio della Città Metropolitana di Firenze venerdì 13 febbraio presso la sede del Comune di Scandicci; Firenze saluta Rocco Commisso: messa di commemorazione in Duomo; 18 gennaio, a Firenze un tuffo nella storia. L’apertura straordinaria del Brindellone. Firenze, la cerimonia in ricordo di Commisso in Duomo: Ciao Rocco, il tributo del calcio e della città al presidente della FiorentinaLa scomparsa del patron viola: dopo i funerali e la tumulazione negli Usa, c’è la celebrazione in Italia. Presente la famiglia, con in testa la moglie Catherine. Tante le autorità civili, presente il ... lanazione.it Firenze saluta Rocco Commisso: messa di commemorazione in DuomoAlle 18 in Cattedrale il tributo al presidente della Fiorentina, presenti la moglie Catherine, i figli Joseph e Marisa e tutte le squadre del settore giovanile. controradio.it Un saluto semplice ma sentito. Tutta la Fiorentina si stringe per l'ultimo saluto a Rocco Commisso. Ciao Presidente, è stato un onore conoscerti. - facebook.com facebook Morte #Commisso, #Pioli: “Ciao Rocco, avrei voluto con tutto me stesso darti di più“ x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.