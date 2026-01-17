È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dalla Locride ai vertici del calcio europeo

Rocco B. Commisso, presidente e proprietario dell’ACF Fiorentina, è deceduto nella notte all’età di 76 anni. Dalla Locride, ha raggiunto importanti traguardi nel calcio europeo, guidando con determinazione la società viola. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del calcio e per la comunità nerazzurra.

Si è spento nella notte Rocco B. Commisso, presidente e proprietario dell’Acf Fiorentina. Aveva 76 anni. A darne l’annuncio è stata la società viola con un messaggio diffuso sui social, nel quale si stringe al dolore della moglie Catherine, dei figli Giuseppe e Marisa e delle sorelle Italia e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Lutto nel calcio: è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina Leggi anche: Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. VIDEO: Fiamma olimpica, Allegri tedoforo: Una bellissima storia di sport; È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; È morto Rocco Commisso presidente dell’ACF Fiorentina; È morto Rocco Commisso presidente della Fiorentina | aveva 76 anni. È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, aveva 76 anni - Lo riferisce la società viola in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piang ... rainews.it

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure» - Il presidente della Fiorentina è morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. msn.com

Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: "Ci mancherai sempre" - La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. corrieredellosport.it

#Fiorentina, morto il presidente Rocco Commisso x.com

Morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L'annuncio sul sito della società viola. Aveva 76 anni. Il decesso negli Usa, dove risiedeva, dopo un lungo periodo di cure #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.