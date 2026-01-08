Fuga di gas a Roma evacuata una palazzina in zona Nomentana | traffico in tilt

A Roma, si è verificata una fuga di gas in viale XXI Aprile, che ha portato all'evacuazione di uno stabile di due piani in largo De Ruggiero. Nessun ferito è stato segnalato, ma si sono registrati disagi al traffico su via Lanciani. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno gestendo l'intervento per garantire la sicurezza dei cittadini.

Allarme gas in viale XXI Aprile: evacuato uno stabile di due piani a largo De Ruggiero. Nessun ferito, traffico in tilt su via Lanciani.

