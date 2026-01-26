firenze 13enne colpito con calcio alla schiena e rapinato

A Firenze, un ragazzo di 13 anni è stato vittima di una rapina durante la quale è stato colpito alla schiena con un calcio. Due individui si sono avvicinati, portandogli via il cellulare e il portafoglio. L’episodio si è verificato in una zona pubblica della città, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare gli autori.

Firenze – Un 13enne è stato rapinato da due persone che gli hanno portato via il cellulare e il portafoglio. È accaduto intorno alle 15.30 nel giardino di piazza delle Medaglie d’oro in zona Novoli a Firenze. Secondo quanto riferito dall’adolescente alla polizia intervenuta sul posto, spiegano gli investigatori, i due l’avrebbero avvicinato e intimato di consegnare loro il cellulare e il portafoglio e, una volta entrati in possesso degli oggetti, l’avrebbero spinto a terra e colpito alla schiena con un calcio per poi allontanarsi. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei responsabili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

A Firenze, il 25 gennaio 2026, un ragazzo di 13 anni è stato vittima di una rapina.

A Firenze, un ragazzo di 13 anni è stato vittima di un'aggressione e di una rapina nel quartiere Novoli.

