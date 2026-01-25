A Firenze, un ragazzo di 13 anni è stato vittima di un’aggressione e di una rapina nel quartiere Novoli. Secondo le indagini della polizia, il minorenne sarebbe stato avvicinato da due giovani, probabilmente anche loro minorenni, e aggredito in pieno giorno. L’episodio evidenzia le preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani nei quartieri cittadini e la necessità di interventi preventivi.

FIRENZE – Momenti di paura ieri pomeriggio, 24 gennaio 2026, a Firenze per un ragazzino di 13 anni. E’ accaduto nel quartiere Novoli dove il 13enne è stato aggredito e rapinato intorno alle ore 15 nel giardino di piazza delle Medaglie d’Oro, tra via Baracca e via Corelli, mentre si stava recando al campo della Polisportiva Novoli per assistere a una partita di calcio dei compagni di squadra. Secondo quanto ricostruito alla polizia intervenuta sul posto, il minorenne sarebbe stato avvicinato da due giovani, poco più grandi di lui e probabilmente anch’essi minorenni. Dopo essere stato spintonato e fatto cadere a terra, il ragazzo è stato costretto a consegnare il telefono cellulare e il portafogli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: 13enne aggredito e rapinato in pieno giorno a Novoli

Leggi anche: Volla, 13enne rapinato da un coetaneo e aggredito da un gruppo di ragazzini: ricoverato al Santobono

Leggi anche: Firenze, aggredito e rapinato da tre uomini mentre tornava a casa

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Firenze, trovato il corpo carbonizzato di un 23enne a Vinci: si indaga; Tragedia familiare a Vinci: muore carbonizzato ragazzo di 23 anni. Poco prima l'aggressione alla madre; Aggressione alle Cascine, due persone derubate e ferite: arrestati due uomini; David e Venere in centro, scatta il decoro: 13 negozi multati.

Firenze, rapina ai danni di un 13enne. Colpito alla schiena con un calcio e derubato di cellulare e portafoglioÈ successo nel giardino di piazza delle Medaglie d'oro, due persone hanno rapinato e malmenato il ragazzo ... msn.com

Violenza tra i giovani, vittime e aggressoriA Livorno un 13enne aggredito da alcuni suoi coetanei. A Firenze rapina ai danni di un adolescente da parte di due persone che gli hanno portato via cellulare e portafoglio. rainews.it

A Livorno un 13enne aggredito da alcuni suoi coetanei. A Firenze rapina ai danni di un adolescente da parte di due persone che gli hanno portato via cellulare e portafoglio. - facebook.com facebook