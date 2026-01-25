Firenze rapina ai danni di un 13enne Colpito alla schiena con un calcio e derubato di cellulare e portafoglio

A Firenze, il 25 gennaio 2026, un ragazzo di 13 anni è stato vittima di una rapina. Due individui lo hanno colpito alla schiena con un calcio, sottraendogli il cellulare e il portafoglio. L’episodio si è verificato nel centro della città, senza che il giovane riportasse ferite gravi. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili.

Firenze, 25 gennaio 2026 - Un 13enne è stato rapinato da due persone che gli hanno portato via il cellulare e il portafoglio. È accaduto intorno alle 15.30 di ieri nel giardino di piazza delle Medaglie d'oro in zona Novoli a Firenze. Secondo quanto riferito dall'adolescente alla polizia intervenuta sul posto, spiegano gli investigatori, i due l'avrebbero avvicinato e intimato di consegnare loro il cellulare e il portafoglio e, una volta entrati in possesso degli oggetti, l'avrebbero spinto a terra e colpito alla schiena con un calcio per poi allontanarsi. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire all'identità dei responsabili.

