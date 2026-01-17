Il dopo Commisso alla Fiorentina | club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe

Dopo la partenza di Rocco Commisso, la proprietà della Fiorentina è passata temporaneamente alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe. La gestione del club proseguirà con il supporto dei dirigenti attuali, tra cui l’amministratore delegato Mark Stephan, il direttore generale Alessandro Ferrari e, dal 4 febbraio, il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. La situazione rimane stabile mentre si definiscono le strategie future del club.

Il vuoto che lascia Rocco Commisso è trasversale perché è un fatto di cuore, d’affetto ma anche societario, con un futuro da scrivere e con persone che sono pronte a pensare al bene della Fiorentina. La città ora piange la sua perdita ma ha iniziato a farsi delle domande. Che cosa accade ora? Interrogativo inevitabile, nonostante il profondo dolore perché lui era il proprietario e presidente carismatico, instancabilmente attento a ogni dinamica del club. Ha chiamato sempre, quotidianamente, anche quando la salute non lo assisteva, per dare direttive o per un semplice saluto. Anche nelle ultime dichiarazioni Rocco Commisso ha sempre ripetuto, a chi glielo chiedeva ormai da tempo, che la società non è in vendita e che finché ci fosse stato lui, non avrebbe mai mollato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

