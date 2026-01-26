Finti storni alla cassa buco da 25 mila euro | denunciato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Feletto Umberto per aver sottratto circa 25 mila euro dalla cassa di un supermercato di Reana del Rojale. Le indagini hanno rilevato pratiche come finti storni e resi anomali, che hanno consentito al dipendente di appropriarsi indebitamente delle somme.

L’indagine è scattata dopo il riscontro di una serie di operazioni anomale. Un giovane dipendente di un supermercato di Reana del Rojale è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di appropriazione indebita Finti resi, storni anomali e soldi che sparivano dalla cassa. È quanto avrebbero scoperto i carabinieri della Stazione di Feletto Umberto, che hanno denunciato per appropriazione indebita un 21enne dipendente di un supermercato di Reana del Rojale. L’indagine è partita dopo la segnalazione dell’amministratore delegato della catena di supermercati, insospettito dall’elevato numero di operazioni di reso e storno effettuate dal giovane cassiere negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

