Denunciato dai carabinieri Aveva elettrodomestici rubati per un valore di 25 mila euro
Tre persone sono state denunciate dai carabinieri nell’ambito di un’operazione che ha portato al sequestro di elettrodomestici per circa 25 mila euro, monili rubati e sostanze stupefacenti. Durante i controlli, sono state individuate diverse irregolarità, tra cui il possesso di beni illeciti e lo stato di ebbrezza. L’attività delle forze dell’ordine continua per contrastare il fenomeno dei furti e della criminalità nella zona.
Uno aveva in auto monili rubati, un altro aveva in casa elettrodomestici rubati per un valore di 25mila euro, un terzo in possesso di hashish e un quarto ubriaco. Tutti denunciati dai carabinieri della Compagnia di Cesena che, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Macerone e San Carlo, hanno effettuato controlli mirati alla prevenzione. Un giovane è stato denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di vari monili, accertati poi di provenienza illecita, sottoposti a sequestro penale. A suo carico è stata inoltre notificata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cesena, in quanto presunto autore, in centro a Cesena, di recenti plurime attività illecite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
