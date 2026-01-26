Finti resi e correzioni dei prezzi nella cassa del supermercato buco da 25mila euro | denunciato 21enne

Un giovane di 21 anni impiegato in un supermercato di Reana del Rojale, in Friuli-Venezia Giulia, è stato denunciato per aver manipolato i prezzi e effettuato resi falsi, causando un danno di circa 25.000 euro. L’indagine ha accertato comportamenti illeciti che hanno compromesso la corretta gestione delle transazioni commerciali, evidenziando l’importanza di controlli efficaci in ambito retail.

Un dipendente 21enne di un supermercato di Reana del Rojale, in Friuli-Venezia Giulia, è stato denunciato per appropriazione indebita sul posto di lavoro. Il ragazzo avrebbe effettuato una serie di operazioni di reso e storno fasulle, procurando alle casse del negozio un ammanco da 25mila euro.

