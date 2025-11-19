La banda del buco colpisce ancora scassinata la cassaforte di un supermercato | bottino da 40 mila euro
Hanno utilizzato una serie di attrezzi per aprire un varco dal tetto, entrare in un supermercato e poi, con l'aiuto di un flex, aprire la cassaforte. Nuovo colpo della “banda del buco” in viale Placido Rizzotto, tra Bonagia e Falsomiele, dove i ladri sono riusciti in meno di mezzora ad arraffare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
