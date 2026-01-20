Taxi e treno per ritirare i soldi dalle vittime delle truffe arrestato

Martedì 20 gennaio 2026, i carabinieri di Genova San Martino, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo sospettato di aver commesso truffe aggravate, utilizzando taxi e treni per raggiungere le vittime e ritirare i soldi. La misura si inserisce in un'operazione volta a contrastare le frodi di natura fraudolenta.

Nella mattinata di martedì 20 gennaio 2026 i carabinieri della compagnia di Genova San Martino hanno eseguito a Napoli, con l'ausilio dell'Arma partenopea, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto, gravemente indiziato dei reati di truffa aggravata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Truffe agli anziani, 35enne incastrato dalle telecamere e arrestato dai carabinieriUn uomo di 35 anni di Aversa è stato arrestato dai carabinieri di Ghilarza, in Sardegna, con l’accusa di aver commesso truffe ai danni di anziani. Leggi anche: Illusioni e soldi facili, la Sicilia sul palcoscenico delle truffe digitali Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Scioperi settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, le città coinvolte: stop taxi e treni, in arrivo pesanti disagi; Sciopero dei mezzi a Milano confermato: gli orari di metro, tram e bus Atm; Sciopero dei taxi, fermo totale in Toscana. Garantite solo le corse per le fasce deboli; TPL a domanda debole, più collegamenti per la provincia di Siena. Sciopero nazionale dei taxi: domani lo stop di 24 ore per difendere il servizio pubblico - È iniziata con lo sciopero dei treni una settimana delicata dal punto di vista dei trasporti. E domani toccherà al ... espansionetv.it Tutti gli scioperi di gennaio 2026. Stop a trasporto locale, bus, treni, aerei, taxi e scuola - 11 scioperi previsti questo mese e tantissimi disagi per chi viaggia in bus, metro, treno, aereo e taxi. Le giornate nere saranno due: il 9 e il 10 gennaio. msn.com Taxi o Treno per andare dall'aeroporto a Bangkok Il video completo lo puoi vedere sul canale Youtube ViaggioVero. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.