Meteo Liguria domenica piovosa e inizio dicembre all' insegna dell' instabilità
Fine settimana dai due volti sulla Liguria. Dopo un sabato caratterizzato dal sole, domenica tornano ad affacciarsi le nuvole e con esse le piogge. Di seguito il bollettino emesso da Arpal oggi, 29 novembre.Previsioni meteo Liguria domenica 30 novembre 2025L'approssimarsi di una perturbazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Le Previsioni per la Liguria – 27/11/2025 Le Previsioni per la Liguria a cura di Limet - Centro Meteo Ligure. - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Liguria, domenica piovosa e inizio dicembre all'insegna dell'instabilità - Deboli piogge sparse e isolati rovesci al mattino, successivo aumento dell'instabilità con fenomeni più diffusi in serata anche a carattere di rovescio moderato ... Come scrive genovatoday.it
Meteo: sulla Liguria sabato soleggiato con temperature in aumento, domenica tempo instabile con possibili piogge - Ad un sabato in prevalenza soleggiato seguiranno una domenica ed un lunedì più instabili con possi ... Scrive msn.com
Liguria, condizioni meteo soleggiate ma ventose - Cielo soleggiato sulla Liguria ancora sino al 28 novembre, poi dal 29 estese velature si addenseranno in serata per l’arrivo di una perturbazione. Scrive ilsecoloxix.it