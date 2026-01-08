Usa Venezuela Groenlandia e venti di guerra | gli effetti economici dell’instabilità Export a rischio l’Italia diversifichi
L’instabilità geopolitica, tra Venezuela, Groenlandia e i venti di guerra, influisce profondamente sull’economia globale. In questo contesto, l’Italia deve considerare la diversificazione delle esportazioni per ridurre i rischi. Secondo Carlo Altomonte, docente di politica economica, gli Stati Uniti stanno definendo una strategia di sicurezza nazionale volta a tutelare i propri interessi nell’area americana, accentuando le implicazioni per i mercati internazionali.
Roma, 8 gennaio 2026 – “Gli Stati Uniti stanno mettendo nero su bianco una strategia di sicurezza nazionale che punta alla difesa dei loro interessi nell’area americana – spiega Carlo Altomonte, docente di politica economica e prorettore alla Sda Bocconi di Milano –. Gli Usa non sono più disposti a tollerare l’idea che ci sia un Paese, come il Venezuela, dove ci possono essere penetrazioni facili di interessi cinesi, russi, o che, sotto il naso americano, possano sparire barili di petrolio con la flotta fantasma di Putin. È una linea coerente con la dottrina Monroe 2.0”. Casa Bianca: "Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia" Professore, quali possono essere le conseguenze di questa escalation per Cina e Russia? “Pechino ha effettuato una serie di investimenti in Venezuela: bisognerà vedere se il nuovo regime di Caracas onorerà gli impegni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Scarpe, crolla l’export verso gli Usa: -22 per cento. “Pesano i dazi e l’instabilità”
Leggi anche: Gli effetti dei dazi di Trump. L’export negli Usa resiste. Male Perugia, Terni “vola“
Venezuela, Usa sequestrano petroliere nell'Atlantico e nel Mar dei Caraibi. Mosca: È illegale - Rubio parla con i ministri del G7, focus su arresto Maduro e transizione; Altre minacce da Trump: «Ci occuperemo della Groenlandia tra due mesi»; Groenlandia, leader Ue: “Appartiene al suo popolo”. Trump non esclude esercito; Usa, Venezuela, Groenlandia e venti di guerra: gli effetti economici dell’instabilità. “Export a rischio, l’Italia diversifichi”.
Pedro Sánchez condanna intervento Usa in Venezuela e minacce alla Groenlandia: ecco cosa ha detto - Il premier spagnolo ha avuto parole molto dure nei confronti dell'azione militare che ha portato alla cattura di Maduro e alle minacce sulla Groenlandia ... tg.la7.it
Il Venezuela di Rodríguez tenta la riappacificazione con gli Usa di Trump e altre notizie interessanti - La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha proposto agli Stati Uniti di Donald Trump una cooperazione basata su programmi condivisi. limesonline.com
USA paragona l’approccio al Venezuela alla strategia sulla Groenlandia, focus sull’accordo petrolifero - Gli Stati Uniti stanno tracciando paralleli tra il loro approccio diplomatico al Venezuela e la loro strategia verso la Groenlandia, secondo le dichiarazioni rilasciate mercoledì dal ... it.investing.com
Pedro Sánchez condanna intervento Usa in Venezuela e minacce alla Groenlandia: ecco cosa ha detto Link nei commenti - facebook.com facebook
Dazi, Venezuela, Groenlandia: un bullo non va mai sottovalutato, neanche quando racconta una realtà che non c’è Ne parliamo nel nuovo episodio di #EveningReview, la rassegna del nostro condirettore @adrianobiondi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.