Usa Venezuela Groenlandia e venti di guerra | gli effetti economici dell’instabilità Export a rischio l’Italia diversifichi

L’instabilità geopolitica, tra Venezuela, Groenlandia e i venti di guerra, influisce profondamente sull’economia globale. In questo contesto, l’Italia deve considerare la diversificazione delle esportazioni per ridurre i rischi. Secondo Carlo Altomonte, docente di politica economica, gli Stati Uniti stanno definendo una strategia di sicurezza nazionale volta a tutelare i propri interessi nell’area americana, accentuando le implicazioni per i mercati internazionali.

Roma, 8 gennaio 2026 – “Gli Stati Uniti stanno mettendo nero su bianco una strategia di sicurezza nazionale che punta alla difesa dei loro interessi nell’area americana – spiega Carlo Altomonte, docente di politica economica e prorettore alla Sda Bocconi di Milano –. Gli Usa non sono più disposti a tollerare l’idea che ci sia un Paese, come il Venezuela, dove ci possono essere penetrazioni facili di interessi cinesi, russi, o che, sotto il naso americano, possano sparire barili di petrolio con la flotta fantasma di Putin. È una linea coerente con la dottrina Monroe 2.0”. Casa Bianca: "Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia" Professore, quali possono essere le conseguenze di questa escalation per Cina e Russia? “Pechino ha effettuato una serie di investimenti in Venezuela: bisognerà vedere se il nuovo regime di Caracas onorerà gli impegni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

