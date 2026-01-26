Filippo ucciso da una polmonite a Bali | mercoledì il ritorno della salma Il suo ricordo vive

Mercoledì sarà rimpatriata in Italia la salma di Filippo Santori, il DJ di 42 anni deceduto a Bali a causa di una polmonite. La sua morte ha suscitato cordoglio a Pesaro, sua città d’origine. Il rientro rappresenta un momento di dolore e ricordo per familiari e amici, che conservano nel cuore il suo ricordo.

Pesaro, 26 gennaio 2026 – Mercoledì pomeriggio rimpatrierà dall’Indonesia la salma del dj Filippo Santori, il 42enne morto giorni fa per una polmonite a quasi dodicimila chilometri da casa. Santori, tecnico del suono, dj, e anche speaker radiofonico, si trovava a Balli in vacanza ed era stato ricoverato in ospedale per una polmonite. A un mese dal ricovero è arrivata la notizia della tragica morte avvenuta in ospedale. Il fratello di Filippo: “Abbiamo sentito una grande vicinanza”. “Grazie all’Agenzia di pompe funebri alla quale ci siamo rivolti, che poi è stata assistita dall’Ambasciata d’Italia, siamo riusciti a far organizzare il rientro in Italia senza tanti intoppi burocratici – racconta Alessandro, fratello di Filippo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

