muore a bali il dj filippo santori fatale una polmonite choc a pesaro il 42enne speaker si trovava in vacanza

È deceduto a Bali Filippo Santori, noto dj e speaker di Pesaro, all'età di 42 anni. La causa del decesso è stata una polmonite. La notizia ha suscitato grande shock nella comunità, mentre Santori si trovava in ferie in Indonesia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica e della radio.

PESARO Filippo Santori, pesarese, 42 anni, speaker e dj, è morto ieri mentre si trovava in vacanza a Bali. Il tecnico del suono era partito a novembre per una vacanza, ma forse era già affetto da quella polmonite che poi non gli ha lasciato scampo, come racconta la famiglia. Da giorni non si avevano notizie di lui, fino alla drammatica notizia. L'ultimo post su Instagram di Filippo risale a qualche giorno dopo il Natale scorso, quando scrisse: «Ciao a tutti, purtroppo non sto ancora bene e sono bloccato a Bali. Per questo motivo non potrò partecipare alle serate previste. Mi scuso per l’assenza». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Rossini TV. . MUORE A BALI PER UNA POLMONITE. PESARO SCIOCCATA DALLA PREMATURA SCOMPARSA DI FILIPPO SANTORI - facebook.com facebook