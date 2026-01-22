Il dj Filippo Santori, 42 anni, è deceduto a Bali, lasciando un ricordo di gentilezza e disponibilità. Le sue ultime parole agli amici sono state “Torno venerdì”. Originario di Pesaro, Filippo era noto per la sua personalità solare e appassionata. La notizia della sua scomparsa, comunicata dalle famiglie Santori, ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Pesaro, 22 gennaio 2026 – “Era gentile, disponibile, solare, appassionato”. Nelle parole di Alessandro e Francesco Santori echeggia la personalità del fratello maggiore, Filippo, il 42 enne compianto in città da ieri alla notizia della sua morte. La tragedia si è consumata a Bali, in un ospedale indonesiano, dopo un ricovero lungo un mese per via di una micidiale polmonite. La madre di Santori, Maria, è andata ad assistere il figlio e lo stesso Filippo aveva rassicurato alcuni amici che sarebbe rientrato a Pesaro venerdì della prossima settimana. “Purtroppo c’è stato un aggravamento repentino – spiega Alessandro –: per mio fratello non c’è stato nulla da fare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polmonite fatale, il dj Filippo Santori muore a Bali. Le ultime parole agli amici: “Torno venerdì”

Filippo Santori morto a Bali, lo speaker e dj pesarese aveva 42 anniFilippo Santori, speaker e DJ originario di Pesaro, è deceduto a Bali all’età di 42 anni.

Dj italiano trovato morto a Bali, l'ultimo messaggio di Filippo Santori: "Non sto bene, scusatemi"Filippo Santori, 42enne dj e tecnico del suono di Pesaro, è stato trovato morto a Bali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Polmonite fatale, il dj Filippo Santori muore a Bali. Le ultime parole agli amici: Torno venerdì.

Morto improvvisamente a Bali il deejay Filippo Santori. Aveva 42 anniIl decesso sarebbe stato causato da una polmonite. Il tecnico del suono e dj si trovava da novembre in Indonesia ... lanuovariviera.it

L’uomo si trovava nel reparto di anestesia e rianimazione: fatale l’encefalopatia post anossica da arresto cardiaco. In vita aveva espresso il consenso a questo gesto che permetterà di aiutare altri pazienti - facebook.com facebook