Il buco nero dei figli tolti ai genitori Ora un registro per censire gli affidi
Ancora oggi non sappiamo con precisione quanti bambini siano stati allontanati da casa né dove si trovino. Il ddl proposto da Nordio e Roccella non demonizza la magistratura ma garantisce trasparenza al sistema. Il timore è che la storia della famiglia nel bosco finisca come sono finite tutte le analoghe vicende precedenti. Ogni volta che l’opinione pubblica viene a conoscenza di un caso piuttosto clamoroso di sottrazione di bambini o di allontanamento dalla famiglia si scatena un gran vespaio, se ne parla per un po’ sui giornali e nei talk show, interviene la politica, poi il baccano cala e serenamente ci si dimentica di tutti i problemi emersi. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'ILVA è ormai un vero e proprio buco nero, un abisso industriale, uno dei più gravi mai visto. Emiliano, Conte, Urso e i sindacati sono tra i principali responsabili. Annarita Digiorgio ha detto e scritto per tempo tutto quanto necessario indicando una strada e de - facebook.com Vai su Facebook
Il telescopio spaziale @ESA_Webb ha scoperto un buco nero supermassiccio nell'Universo primordiale, Vai su X
La separazione, la depressione (non diagnosticata), l'odio verso l'ex: il buco nero che ha inghiottito Najoua Minniti, la madre che ha ucciso il figlio a Calimera - Una tragedia annunciata, almeno secondo quanto raccontato dal padre del bimbo, Fabio Perrone. leggo.it scrive