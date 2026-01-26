Fiere e AI come la tecnologia sta cambiando l' esperienza espositiva

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore fieristico sta modificando le modalità di coinvolgimento e gestione degli eventi. Mentre il rapporto diretto rimane centrale, le tecnologie innovative vengono adottate per ottimizzare l'organizzazione e offrire esperienze più personalizzate. Questo cambiamento rappresenta un'evoluzione naturale, in linea con le trasformazioni digitali che interessano diversi ambiti, contribuendo a rendere le fiere più efficienti e interattive.

Il settore fieristico si trova a un bivio. Tradizionalmente basato sulle interazioni personali, infatti, oggi integra l'intelligenza artificiale e l'automazione per migliorare efficienza ed engagement. Ciò, allo scopo di potenziare l'elemento umano attraverso strumenti che rendono l'esperienza.

