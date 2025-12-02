Musica astronomia tecnologia e AI | al Maurensig l' esperienza immersiva di Wolf 1069

Udinetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nel vivo il calendario della stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon. Dopo gli eventi dedicati alla musica, alla prosa e alla danza, domenica 7 dicembre prenderà il via anche il calendario degli spettacoli immersivi, che sapranno valorizzare a pieno le potenzialità tecnologiche del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Musica Astronomia Tecnologia Maurensig