Fiere Aefi | settore ancora in crescita nel 2025 +5% superficie espositiva quartiere Italia

Il settore fieristico italiano conferma la sua crescita nel 2025, con un aumento del 5% della superficie espositiva nel quartiere Italia. Dopo un 2024 positivo, i dati indicano un consolidamento dei risultati, superando i livelli pre-Covid e rafforzando la posizione del sistema fieristico nel panorama economico nazionale.

(Adnkronos) – Il sistema fieristico italiano chiude il 2025 consolidando i già ottimi risultati dell’anno precedente, quando gran parte degli indicatori di performance segnavano il sorpasso sul pre-Covid (2019). In ulteriore crescita – secondo i numeri provvisori illustrati da Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) oggi a Roma nel corso dell’assemblea di fine anno presso . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

AEFI-SACE-SIMEST | accordo internazionalizzazione Fiere Italiane

Settore fiere, 2024 positivo: Gadget48 commenta i dati AEFI e le prospettive future - È quanto emerge da un’indagine condotta dall’AEFI (Associazione esposizioni e fiere italiane) e presentata a Milano nel ... leggo.it

Fiere: il settore-volano da 60 miliardi di euro ricomincia dal digitale - Ecco che ora Milano, centro indiscusso per gli eventi espositivi, a settembre prova a ripartire dalla ... panorama.it