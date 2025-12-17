Bozzetti | Fiere primo passaporto per l' export delle imprese italiane
L'articolo analizza il ruolo delle fiere come primo passo per l'export delle imprese italiane, evidenziando che solo il 4% delle aziende, principalmente grandi, contribuisce al 75% dell'export. Il focus è sulle sfide e opportunità per le piccole e medie imprese, che rappresentano la maggior parte del sistema produttivo italiano.
“Oggi solamente il 4% delle imprese italian e genera circa il 75% dell’export ed è composto prevalentemente da grandi aziende, mentre il cuore del nostro sistema produttivo è fatto di piccole e medie imprese. Per queste realtà, le fiere sono il primo passaporto per l' estero, rappresentano il più immediato strumento di accesso ai mercati internazionali”, così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano ha sottolineato l’importanza per il Made in Italy delle manifestazioni espositive, intervenendo alla “Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese” nel panel “La voce alle imprese”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
