Presentato il calendario delle Fiamme gialle

AGI - Si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano scomparsa a 92 anni, la presentazione del nuovo calendario e dello scudetto dei Gruppi sportivi Fiamme Gialle nel Salone d'Onore del Coni. La cerimonia ha dedicato un momento particolarmente intenso al ricordo di Matteo Franzoso, giovane atleta scomparso lo scorso settembre in Cile dopo un incidente in allenamento. Con voce commossa la madre Olga, presente con il figlio Michele, ha ricordato come "Matteo prima di imparare a camminare già nuotava, a nove anni invece conosce gli sci, gli piacevano tantissimo, ma crescendo ha praticato anche tanti altri sport. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Presentato il calendario delle Fiamme gialle

