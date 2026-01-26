Fiamma olimpica a Merate | una settimana di eventi prima del passaggio della torcia

A Merate, si avvicina l’evento della Fiamma Olimpica, prevista per martedì 3 febbraio 2026. La torcia di Milano Cortina attraverserà la città, coinvolgendo scuole, associazioni sportive e cittadini in una settimana di iniziative dedicate. Un’occasione per vivere insieme il senso di sport e di comunità, anticipando il passaggio della fiamma che simbolizza i Giochi Olimpici in programma quest’anno.

Martedì 3 febbraio la tappa meratese con festa in piazza dalle 9 alle 11. Incontro con Paola Magoni, proiezione film premio del pubblico Trento Festival e mascotte olimpiche per preparare la città all'evento storico Anche Merate sta per accogliere la Fiamma Olimpica. Martedì 3 febbraio 2026 la torcia di Milano Cortina attraverserà la città brianzola in un percorso che coinvolgerà scuole, associazioni sportive e l'intera cittadinanza. Ma l'amministrazione comunale ha organizzato un ricco calendario di eventi preparatori che da mercoledì 28 gennaio accompagnerà la comunità verso questo appuntamento irripetibile, celebrando lo sport, la montagna e i valori olimpici attraverso incontri con campioni, proiezioni cinematografiche e animazione per i più piccoli.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

