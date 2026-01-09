Passaggio della torcia olimpica Confesercenti | Opportunità economica e identitaria per Padova

Il passaggio della torcia olimpica a Padova, previsto per il 21 gennaio, rappresenta un'occasione importante per la città. L'evento, annunciato il 8 gennaio a Palazzo Moroni, apre nuove prospettive sia dal punto di vista economico che identitario. La presenza della torcia evidenzia l'interesse internazionale e può favorire iniziative e opportunità per il territorio e le imprese locali.

L'annuncio è stato fatto ieri, giovedì 8 gennaio, a Palazo Moroni: la torcia olimpica passerà per Padova il prossimo 21 gennaio. A corollario di questa scadenza una serie di iniziative che accompagneranno l'attesa per l'apertura dei Giochi invernali prevista per il prossimo 6 febbraio allo stadio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Acireale in festa per il passaggio della torcia olimpica: percorso in centro seguito dagli studenti Leggi anche: Si corre la 26esima Maratona di Ravenna: quasi 4.800 iscritti e il passaggio della torcia olimpica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Fiamma Olimpica sulla Via dell'Amore; Milano-Cortina 2026, a Cervia il passaggio della Fiamma Olimpica; Luna (Pres. Coni Marche): Passaggio della Fiamma Olimpica è un momento storico per lo sport e per la Regione; Passaggio Fiamma Olimpica e Paraolimpica: ecco come verrà modificata la viabilità. Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Genova - Oggi, venerdì 9 gennaio, Genova diventa la destinazione finale di giornata del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano- tg24.sky.it

La neve non ferma la torcia olimpica a Cesena - I tedofori sono partiti con un po’ di ritardo dallo stadio per poi raggiungere il centro storico dandosi cambio ogni ... livingcesenatico.it

Il passaggio della Torcia Olimpica per le vie di Lecce - Il prossimo ???? ???????????????? la Città di Lecce vivrà un momento straordinario destinato a rimanere impresso nella memoria della comunità: il passaggio della Torcia Olimpica, simbolo universale di ... leccesette.it

Nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026 Torino si anima con il passaggio della Torcia Olimpica e un ricco calendario di spettacoli teatrali, concerti ed eventi in città e dintorni - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.