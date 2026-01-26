Festival della Vita alla ' Garibaldi' studenti protagonisti dell’incontro sulla riforma del 1946 | FOTO

Oggi presso la sede del Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, studenti delle scuole medie e superiori hanno partecipato a un incontro dedicato alla riforma istituzionale del 1946. L’evento, inserito nel Festival della Vita, ha visto i giovani protagonisti esplorare le vicende storiche che hanno plasmato l’Italia moderna, offrendo un'occasione di confronto e approfondimento sulle radici del nostro sistema democratico.

Studenti delle scuole medie e superiori protagonisti dell'incontro dedicato alla riforma istituzionale del 1946, svoltosi questa mattina presso la sede del Comando Brigata Bersaglieri "Garibaldi" di Caserta. L'appuntamento, promosso dall'Unuci – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia – rientra nel calendario del "Festival della Vita" ed è stato dedicato al tema "La riforma istituzionale del 1946 nell'80° anniversario della nascita della Repubblica". All'incontro sono intervenuti il Generale Ippolito Gassirà, il professor Giuseppe Pardini dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e il dottor Raffaele Mazzarella, direttore del Festival della Vita.

