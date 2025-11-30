Nasce la Consulta delle ragazze e dei ragazzi | studenti protagonisti della vita civica del Comune

Nella sala consiliare “Nerio Cocchi” del municipio di Conselice, si è ufficialmente insediata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Conselice e Lavezzola. I ragazzi eletti, delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e prime, seconde e terze della secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

