Rocco Amato morto a Barcellona il sindaco di Francolise | Grande dolore vicini alla famiglia

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Francolise, nella provincia di Caserta, ha parlato della morte di Rocco Amato, 29enne originario della cittadina trovato morto a Barcellona dopo essere scomparso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

rocco amato morto barcellonaRocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Segnala fanpage.it

rocco amato morto barcellonaRocco Amato, a Barcellona trovato morto il giovane casertano scomparso - È stato trovato morto a Barcellona il giovane casertano Rocco Amato di cui si erano perse le tracce. msn.com scrive

rocco amato morto barcellonaTrovato morto Rocco Amato: era scomparso da tre giorni - Il corpo senza vita del giovane, originario della provincia di Caserta, è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, dove viveva da alcuni anni. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Rocco Amato Morto Barcellona