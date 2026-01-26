Il film di Christopher Nolan, ispirato all'Odissea di Omero e con Travis Scott nel cast, rappresenta una delle uscite più attese dell'anno. Attualmente in fase di produzione, il progetto è avvolto da un alto livello di riserbo e non ha ancora una data di uscita ufficiale, prevista tra circa sei mesi. Questo lavoro segna una collaborazione inedita tra il regista e il rapper, suscitando grande interesse nel pubblico e negli addetti ai lavori.

Chi l'avrebbe mai detto che Christopher Nolan fosse un fan di Travis Scott. Il suo attesissimo film in cui adatta l' Odissea di Omero, non uscirà che tra sei mesi ed è avvolto da un tipico velo di segretezza degno della CIA. Per intendersi, in una recente intervista, Robert Pattinson, nel cast di questo progetto, ha parlato volentieri dei suoi altri lavori in pista spiegando che non avrebbe detto nulla sull' Odissea, perché “se ne parli ti ammazzano”. Nonostante un bel teaser trailer e una bella clip di sei minuti proiettata prima di Avatar durante le feste natalizie, non sappiamo ancora molto su come sarà effettivamente il film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Fermi tutti, Travis Scott è nell'Odissea!

Approfondimenti su travis scott

