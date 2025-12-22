WWE | Le possibili ragioni dell’addio di Travis Scott

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Travis Scott si sarebbe allontanato dalla WWE dopo aver realizzato quanto fosse impegnativa e fisicamente pesante la vita nel ring, con diversi addetti ai lavori convinti che non fosse realmente disposto a dedicarsi al wrestling oltre poche apparizioni speciali. Dai grandi ingressi all’assenza improvvisa. Il rapper ha fatto il suo debutto in WWE a  Elimination Chamber 2025  al fianco di  The Rock, nel segmento in cui  John Cena  “vendeva l’anima” al  Final Boss. Successivamente è riapparso a  WrestleMania 41, aiutando Cena a conquistare l’ Undisputed WWE Championship, alimentando l’idea di un ruolo stabile nelle storyline principali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

