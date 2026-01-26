Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo, si trova nel carcere di Civitavecchia, dove manifesta un forte stato di turbamento, ripetendo di voler togliersi la vita ma di non avere il coraggio. La sua situazione si è aggravata dopo il suicidio dei genitori, trovati impiccati nella loro casa. Un quadro drammatico che solleva importanti riflessioni sul dolore e sulle difficoltà psicologiche legate a questa tragedia.

“ Voglio uccidermi ma non ho il coraggio “. Lo continua a ripetere Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, nella cella del carcere di Civitavecchia dove è sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, trovati impiccati in casa sabato sera. Da quando ha saputo la notizia, Carlomagno è stato sottoposto al protocollo per i detenuti ad alto rischio autolesionismo: si trova in una cella priva di mobili, con addosso slip di carta e solo una coperta per il freddo. L’uomo, 44 anni, ha raccontato di aver ucciso da solo la vittima, massacrata da 23 coltellate la mattina del 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Torzullo, Carlomagno in cella: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”. Faro sul suicidio dei genitori

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, si trova nel carcere di Civitavecchia, dove è sorvegliato a vista.

Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

