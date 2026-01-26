Femminicidio Federica Torzullo ad Anguillara Claudio Carlomagno dopo suicidio dei genitori | Voglio uccidermi ma non ho il coraggio

Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. Dopo il suicidio di Maria e Pasquale, egli ha espresso il desiderio di suicidarsi, ma ha dichiarato di non avere il coraggio di farlo. La vicenda si inserisce in un contesto di dolore e sofferenza, evidenziando le conseguenze di episodi di violenza e perdita familiare.

Da poche ore Claudio Carlomagno ha saputo che la madre Maria e il padre Pasquale si sono impiccati nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. L'uomo è ora sottoposto a stretta sorveglianza per evitare gesti autolesionistici. Infatti, avrebbe manifestato anch'egli l'intento di suicidarsi: "Voglio uccidermi, ma non ho il coraggio". Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo a Anguillara Sabazia, ha recentemente espresso pensieri di autolesionismo dopo aver appreso della morte dei genitori. Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, si trova nel carcere di Civitavecchia, dove è sorvegliato a vista.

