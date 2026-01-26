Femminicidio Torzullo Carlomagno in cella | Voglio uccidermi non ho il coraggio Faro sul suicidio dei genitori

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, si trova nel carcere di Civitavecchia, dove è sorvegliato a vista. Nei momenti di sconforto, ripete di non avere il coraggio di uccidersi. La situazione si è aggravata con il suicidio dei genitori, trovati impiccati nella loro abitazione, evidenziando un contesto familiare segnato da grave sofferenza e crisi.

“ Voglio uccidermi ma non ho il coraggio “. Lo continua a ripetere Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, nella cella del carcere di Civitavecchia dove è sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, trovati impiccati in casa sabato sera. Da quando ha saputo la notizia, Carlomagno è stato sottoposto al protocollo per i detenuti ad alto rischio autolesionismo: si trova in una cella priva di mobili, con addosso slip di carta e solo una coperta per il freddo. L’uomo, 44 anni, ha raccontato di aver ucciso da solo la vittima, massacrata da 23 coltellate la mattina del 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

