Femminicidio Torzullo Carlomagno in cella | Voglio uccidermi non ho il coraggio Faro sul suicidio dei genitori

Da ilfattoquotidiano.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, si trova nel carcere di Civitavecchia, dove è sorvegliato a vista. Nei momenti di sconforto, ripete di non avere il coraggio di uccidersi. La situazione si è aggravata con il suicidio dei genitori, trovati impiccati nella loro abitazione, evidenziando un contesto familiare segnato da grave sofferenza e crisi.

“ Voglio uccidermi ma non ho il coraggio “. Lo continua a ripetere Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, nella cella del carcere di Civitavecchia dove è sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, trovati impiccati in casa sabato sera. Da quando ha saputo la notizia, Carlomagno è stato sottoposto al protocollo per i detenuti ad alto rischio autolesionismo: si trova in una cella priva di mobili, con addosso slip di carta e solo una coperta per il freddo. L’uomo, 44 anni, ha raccontato di aver ucciso da solo la vittima, massacrata da 23 coltellate la mattina del 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

femminicidio torzullo carlomagno in cella voglio uccidermi non ho il coraggio faro sul suicidio dei genitori

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Torzullo, Carlomagno in cella: “Voglio uccidermi, non ho il coraggio”. Faro sul suicidio dei genitori

Anguillara, Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori: "Voglio uccidermi ma non ho il coraggio"A Anguillara, Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, senza mostrare rimorso.

‘Voglio uccidermi ma non ho il coraggio’: Claudio Carlomagno dopo la morte dei genitoriClaudio Carlomagno, in seguito alla tragica perdita dei genitori, esprime sentimenti di disperazione e pensieri di suicidio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio; Suicidio genitori Carlomagno: il femminicida di Torzullo sorvegliato a vista; Federica Torzullo, quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in caserma.

femminicidio torzullo carlomagno inIl femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi iniziali tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it

femminicidio torzullo carlomagno inFemminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti i genitori di Claudio Carlomagno. Nella casa di Anguillara sono arrivati i carabinieri: ipotesi suicidio ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.