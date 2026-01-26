femminicidio manuela petrangeli ergastolo per gianluca molinaro

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Roma per l’omicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto il 4 luglio 2024 davanti a una clinica nel quartiere Portuense. La sentenza conferma la gravità del femminicidio compiuto con un colpo di fucile. Questo episodio evidenzia l’importanza di affrontare con serietà la violenza di genere e di promuovere iniziative di tutela delle donne.

Ergastolo. E’ la condanna inflitta dalla prima Corte d’assise di Roma a Gianluca Molinaro, il femminicida che il 4 luglio del 2024 uccise con un colpo di fucile a canne mozze Manuela Petrangeli, la sua ex compagna e madre del figlio davanti ad una clinica in via degli Orseolo, nel quartiere Portuense a Roma. La Procura di Roma aveva sollecitato durante la requisitoria del 25 novembre scorso la pena dell’ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi. La Pm Antonella Pandolfi aveva spiegato che la vita della vittima “è stata strappata per mano di chi non ha accettato la fine di una relazione, prigioniero di un modello retrogrado e patriarcale che considera la donna proprietà “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’agguato del 4 luglio 2024, quando ha aperto il fuoco con un fucile contro Manuela Petrangeli, sua ex compagna e madre di suo figlio.

