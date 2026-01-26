Il 4 luglio 2024, Gianluca Molinaro ha ucciso Manuela Petrangeli, ex compagna e madre di suo figlio, con un colpo di fucile. Condannato all’ergastolo, l’episodio ha suscitato grande attenzione sul tema della violenza di genere in Italia. Questo caso evidenzia l’importanza di affrontare e prevenire la violenza domestica attraverso politiche e interventi mirati.

(Adnkronos) – Condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro, l’uomo che il 4 luglio 2024 ha aperto il fuoco con un fucile a canne mozze contro la sua ex compagna e madre di suo figlio Manuela Petrangeli uccidendola. La sentenza è stata emessa dai giudici della Prima Corte di Assise di Roma dopo quattro ore di camera di consiglio. “Manuela era una donna forte, solare, determinata che è stata barbaramente uccisa, strappata ai suoi affetti più cari per mano del padre di suo figlio, Gianluca Molinaro, un uomo vittima di sé stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato nella relazione uomo-donna, frutto di stereotipi che Molinaro ha interpretato nel peggior modo possibile”, aveva sottolineato lo scorso 25 novembre il pubblico ministero nel corso della requisitoria con cui aveva sollecitato la condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Femminicidio Manuela Petrangeli, l’ex condannato all’ergastolo

Approfondimenti su femminicidio manuela

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su femminicidio manuela

Argomenti discussi: Federica Torzullo, l'autopsia: uccisa da 23 coltellate, colpita al collo e ustioni sul viso. Parti del corpo amputate; Federica Torzullo mutilata da morta. 23 colpi con coltelli diversi. L’ultimo litigio per il figlio, il sangue pulito con la candeggina; Turismo, logistica e innovazione i settori che spingono l’economia; Auto elettriche, rivoluzione a Roma: in arrivo 42 isole per la ricarica. Ecco dove sono, la mappa.

Femminicidio Manuela Petrangeli, l'ex condannato all'ergastoloLa sentenza è stata emessa dai giudici della Prima Corte di Assise di Roma dopo quattro ore di camera di consiglio ... adnkronos.com

Manuela Petrangeli uccisa a fucilate dall'ex, oggi la sentenza per Gianluca Molinaro: rischia l'ergastoloI giudici della Prima Corte di Assise di Roma si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza del processo che vede imputato ... msn.com

L'uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è in carcere ed è monitorato. L'avvocato: «Purtroppo ancora ieri si leggevano sui social messaggi come 'quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un - facebook.com facebook