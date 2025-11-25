Femminicidio di Manuela Petrangeli il pm chiede l'ergastolo per l'ex che la uccise a fucilate

Ergastolo e isolamento diurno per 18 mesi è la richiesta fatta dal pm per Gianluca Molinaro a processo per il femminicidio di Manuela Petrangeli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

