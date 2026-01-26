Femminicidio Federica Torzullo Claudio Carlomagno a rischio suicidio per la catabasi discesa agli inferi
Alla tragedia del femminicidio di Federica Torzullo, si è aggiunto il doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio. Entrambi sono stati trovati impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. A confermare il gesto volontario ci sarebbe una lettera lasciata all’altro figlio. Sono quindi subito state rafforzate le misure di sorveglianza per Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere della moglie, per evitare che possa farsi del male dopo aver appreso la notizia della morte del padre e della madre. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno: l'ipotesi è suicidioSono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo.
Femminicidio Federica Torzullo ad Anguillara, Claudio Carlomagno dopo suicidio dei genitori: “Voglio uccidermi, ma non ho il coraggio”Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.
Argomenti discussi: Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce.
Il femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi iniziali tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it
Civitavecchia – Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno chiede di vedere il figlioCIVITAVECCHIA - Si dice disperato Claudio Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia, dopo aver saputo del suicidio dei suoi genitori. Lo s ... etrurianews.it
Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, ha saputo in carcere della morte dei genitori, trovati ieri impiccati nella loro villetta ad Anguillara, in provincia di Roma «ed è sorvegliato a vista». A dirlo è stato il suo avvocato Andrea Miro - facebook.com facebook
Femminicidio Federica, assessora Umbria 'violenza non nasce all'improvviso'. 'Fermarla è una responsabilità che riguarda tutti noi' sottolinea Simona Meloni #ANSA x.com
