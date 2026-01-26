Claudio Carlomagno si trova in carcere, dopo la tragica morte dei genitori per impiccagione, e rischia il suicidio. La sua condizione è stata collegata alla catabasi, termine che indica una

Alla tragedia del femminicidio di Federica Torzullo, si è aggiunto il doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio. Entrambi sono stati trovati impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. A confermare il gesto volontario ci sarebbe una lettera lasciata all’altro figlio. Sono quindi subito state rafforzate le misure di sorveglianza per Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere della moglie, per evitare che possa farsi del male dopo aver appreso la notizia della morte del padre e della madre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno a rischio suicidio per la catabasi ("discesa agli inferi")

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno: l'ipotesi è suicidioSono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo.

Femminicidio Federica Torzullo ad Anguillara, Claudio Carlomagno dopo suicidio dei genitori: “Voglio uccidermi, ma non ho il coraggio”Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce.

Il femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo, in ordineLa confessione di Claudio Carlomagno, i suoi iniziali tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa ... ilpost.it

Civitavecchia – Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno chiede di vedere il figlioCIVITAVECCHIA - Si dice disperato Claudio Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia, dopo aver saputo del suicidio dei suoi genitori. Lo s ... etrurianews.it

Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, ha saputo in carcere della morte dei genitori, trovati ieri impiccati nella loro villetta ad Anguillara, in provincia di Roma «ed è sorvegliato a vista». A dirlo è stato il suo avvocato Andrea Miro - facebook.com facebook

Femminicidio Federica, assessora Umbria 'violenza non nasce all'improvviso'. 'Fermarla è una responsabilità che riguarda tutti noi' sottolinea Simona Meloni #ANSA x.com