Femminicidio Federica Torzullo trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno | l' ipotesi è suicidio

Sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo. L’ipotesi al momento considerata è quella del suicidio, aggiungendosi alla complessa vicenda giudiziaria e familiare. La situazione evidenzia le conseguenze emotive e psicologiche che coinvolgono tutte le persone coinvolte nel caso.

Sono stati trovati senza vita i genitori di Claudio Carlomagno, l'imprenditore accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il padre, Pasquale, gestiva l'impresa insieme al figlio, mentre la madre, Maria Messenico, era una poliziotta in pensione ed ex assessora alla sicurezza del Comune di Anguillara. Era stata lei ad accompagnare il figlio a sporgere denuncia per la scomparsa di Federica. La prima ipotesi dei carabinieri giunti sul posto, in via Tevere, è il suicidio. Notizia in aggiornamento.

