femminicidio di anguillara domande e risposte sul futuro del figlio

In seguito al femminicidio di Anguillara, si sono sollevate numerose domande sul futuro del bambino coinvolto. Attualmente, il minore si trova sotto tutela. La legge prevede che Claudio Carlomagno possa mantenere la potestà genitoriale solo se dimostra di essere in grado di garantire un ambiente sicuro e adeguato. Le decisioni saranno prese dalle autorità competenti, valutando il benessere del bambino e il rispetto delle norme vigenti.

Dopo l'omicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno, resta aperta la questione dell'affidamento del figlio minorenne. Cosa prevede la legge in Italia?, No, non automaticamente. In caso di femminicidio, la responsabilità genitoriale può essere sospesa o revocata dal giudice, anche prima della condanna definitiva., La decide il Tribunale per i minorenni, valutando l’interesse del minore., Ha nominato un curatore speciale, che segue il bambino dal punto di vista legale da quando la donna risultava soltanto scomparsa e il padre era indagato. Nei prossimi giorni può anche decidere di nominare un tutore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Si è dimessa l’assessora di Anguillara dopo l’arresto del figlio per il femminicidio di Federica TorzulloL'assessora alla Sicurezza di Anguillara, Maria Messenio, si è dimessa a seguito dell'arresto del figlio, Claudio Carlomagno, coinvolto nel femminicidio di Federica Torzullo.

Femminicidio Anguillara, da autopsia Federica Torzullo dubbi sul racconto di CarlomagnoLe indagini sull'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia sollevano dubbi sul racconto di Claudio Carlomagno, l'uomo sospettato.

