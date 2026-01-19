Si è dimessa l'assessora di Anguillara dopo l'arresto del figlio per il femminicidio di Federica Torzullo

L'assessora alla Sicurezza di Anguillara, Maria Messenio, si è dimessa a seguito dell'arresto del figlio, Claudio Carlomagno, coinvolto nel femminicidio di Federica Torzullo. La decisione è stata comunicata formalmente, mantenendo un atteggiamento di rispetto e sobrietà. La situazione evidenzia le complesse dinamiche familiari e le responsabilità pubbliche in casi di grave cronaca.

