Si è dimessa l'assessora di Anguillara dopo l'arresto del figlio per il femminicidio di Federica Torzullo
L'assessora alla Sicurezza di Anguillara, Maria Messenio, si è dimessa a seguito dell'arresto del figlio, Claudio Carlomagno, coinvolto nel femminicidio di Federica Torzullo. La decisione è stata comunicata formalmente, mantenendo un atteggiamento di rispetto e sobrietà. La situazione evidenzia le complesse dinamiche familiari e le responsabilità pubbliche in casi di grave cronaca.
L'assessora alla Sicurezza di Anguillara Maria Messenio si è dimessa. È la madre di Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio di Federica Torzullo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scompare da Anguillara, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidioFederica Torzullo è scomparsa ad Anguillara dallo scorso 8 gennaio.
