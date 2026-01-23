Femminicidio Anguillara da autopsia Federica Torzullo dubbi sul racconto di Carlomagno

Le indagini sull'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia sollevano dubbi sul racconto di Claudio Carlomagno, l'uomo sospettato. L'autopsia ha evidenziato residui di cibo nello stomaco della vittima, potenzialmente utili per ricostruire con precisione i momenti precedenti alla morte. Questi elementi potrebbero influenzare il quadro delle testimonianze e delle ipotesi in merito all'accaduto.

(Adnkronos) – I dubbi su quanto raccontato da Claudio Carlomagno, l’uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall'autopsia sul corpo della 41enne: secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l’orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell'udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l'uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Anguillara: Claudio Carlomagno confessa il femminicidio della moglie Federica TorzulloClaudio Carlomagno ha ammesso la responsabilità del femminicidio della moglie Federica Torzullo durante l’interrogatorio di convalida del fermo.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo; Delitto di Anguillara, l'autopsia su Federica: colpita da 23 coltellate, ha provato a difendersi; Federica colpita da 23 coltellate, ha provato a difendersi; Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra.

Femminicidio Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e trovato cibo in chimizzazione: autopsia decisivaFemminicidio di Federica Torzullo, asportate parti di stomaco e intestino: autopsia decisiva per fare chiarezza sulla versione di Claudio Carlomagno ... virgilio.it

Femminicidio di Anguillara, l'autopsia a Federica Torzullo: la donna è stata uccisa con una ventina di coltellateSecondo i risultati dell'esame, la 41enne è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto. Il cadavere presenterebbe, inoltre, parti maciullate e la gamba ... tg.la7.it

#Tg2000 - #Femminicidio di #Anguillara, la #confessione non convince la Procura #22gennaio #Tv2000 #FedericaTorzullo #femminicidio #ClaudioCarlomagno @tg2000it x.com

Tgr Rai. . Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Per gli inquirenti dati tecnici e dichiarazioni del marito reo confesso sono discordanti. Tempi incompatibili per aver agito da solo. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook dell - facebook.com facebook