Ad inizio 2026, Anguillara Sabazia si aggiunge alla cronaca dei femminicidi, un fenomeno che richiede riflessione e attenzione. La frase di Carlomagno sul figlio può sembrare una consolazione, ma non affronta le cause profonde di tali tragedie. È fondamentale andare oltre le scorciatoie e comprendere le radici di questa violenza, per promuovere una reale consapevolezza e prevenzione.

di Sabrina Rossi, psicologa e psicoterapeuta All’inizio del 2026, Anguillara Sabazia è diventata un nuovo nome nella lunga lista dei femminicidi. Federica Torzullo aveva 41 anni. È stata uccisa dal marito nella sua casa. Dopo ogni femminicidio torna la stessa domanda: era malato di mente? Nel senso comune la risposta oscilla sempre tra due estremi: o “pazzo” o “normale”. Ma è un’alternativa falsa, che semplifica e nasconde. La sofferenza mentale non si presenta solo come deliri e allucinazioni evidenti. Esistono funzionamenti psichici gravi, privi di sintomi psicotici eclatanti, che alterano il rapporto con l’altro e diventano riconoscibili solo nell’agito violento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Anguillara, la frase di Carlomagno sul figlio è una scorciatoia: consola, ma non spiega

Le indagini sull'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia sollevano dubbi sul racconto di Claudio Carlomagno, l'uomo sospettato.

In seguito al femminicidio di Anguillara, si sono sollevate numerose domande sul futuro del bambino coinvolto.

Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, per Bruzzone è un'esecuzione: la frase sulle fantasie di Carlomagno; Femminicidio Anguillara, trovati morti genitori del marito di Federica Torzullo; Femminicidio di Anguillara: trovati morti i genitori del marito reo confesso; Federica Torzullo, Claudio Carlomagno all'interrogatorio resta in silenzio. L'uomo stava per darsi alla fuga. Il procuratore: Omicidio feroce e corpo irriconoscibile.

