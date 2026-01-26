Federica Torzullo vive un momento difficile legato alla situazione del suo bambino, che sta per compiere dieci anni. In soli dieci giorni, la sua vita è cambiata profondamente, con proposte di allontanamento da Anguillara. La storia di questa famiglia riflette le sfide di un cambiamento improvviso e le conseguenze sulla vita di un bambino e dei suoi genitori.

Presto compirà dieci anni e la sua vita è stata sconvolta in dieci giorni. Prima aveva una famiglia, l’affetto della mamma e del papà, i nonni che gli erano sempre vicini. L’8 gennaio è scomparsa la madre, l’ingegnere Federica Torzullo. Il 18 gennaio è stato trovato il cadavere della donna, sepolto nella sede dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, ad Anguillara Sabazia. Poche ore dopo l’uomo ha confessato il delitto ed è stato arrestato. Sabato i genitori di Carlomagno, dunque i nonni paterni, si sono tolti la vita. Oggi il bambino, che ha perso la madre e ha visto il padre finire in carcere, vive con i nonni materni, assistito e seguito anche dalla zia, la sorella di Federica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, la vita stravolta del figlio: c'è chi propone di allontanarlo da Anguillara. «Portatelo via da qui»

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello dei genitori: “Chi sa qualcosa parli con i carabinieri”Questa mattina ad Anguillara si è tenuta una conferenza stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo.

Confessione di Carlomagno sull’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara: paura per la perdita del figlioDurante un lungo interrogatorio, Claudio Carlomagno ha fornito una confessione dettagliata riguardo all’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Genitori di Carlomagno trovati morti, lo choc della sorella di Federica Torzullo: Un altro orrore, siamo attoniti; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno; Trovato il cadavere di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara. Fermato il marito.

Federica Torzullo, la vita stravolta del figlio: c'è chi propone di allontanarlo da Anguillara. «Portatelo via da qui»Presto compirà dieci anni e la sua vita è stata sconvolta in dieci giorni. Prima aveva una famiglia, l’affetto della mamma e del papà, i nonni che gli erano ... ilmessaggero.it

Federica Torzullo, sorella sconvolta dalla morte dei genitori di Carlomagno, terribili sorprese di continuoStefania Torzullo, la sorella di Federica, ha commentato la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, parlando di tragedia e orrore ... virgilio.it

La coppia era legata al caso del femminicidio di Federica Torzullo, moglie del figlio Claudio Carlomagno, arrestato pochi giorni fa con l’accusa di omicidio - facebook.com facebook

Il femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno. Sul posto i Carabinieri. L'ipotesi del suicidio #ANSA x.com